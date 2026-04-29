Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Оренбург» подшутил над «Баварией» после матча Лиги чемпионов с «ПСЖ», упомянув Сафонова

«Оренбург» подшутил над «Баварией» после матча Лиги чемпионов с «ПСЖ», упомянув Сафонова
Пресс-служба «Оренбурга» подшутила над мюнхенской «Баварией» после матча 1/2 Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ», упомянув вратаря парижан Матвея Сафонова. Игра между «Баварией» и «ПСЖ» прошла накануне и завершилась победой французской команды со счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Эй, «Бавария»! А мы Сафонову пять забивали», — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В ноябре 2022 года «Оренбург» обыграл «Краснодар» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 5:1. В то время цвета чёрно-зелёных защищал Матвей Сафонов, который стал игроком «ПСЖ» летом 2024-го.

Материалы по теме
Мамаев: если Сафонова винят в голах от «Баварии», пусть сначала попробуют обвинить Нойера
