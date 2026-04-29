«Оренбург» подшутил над «Баварией» после матча Лиги чемпионов с «ПСЖ», упомянув Сафонова
Пресс-служба «Оренбурга» подшутила над мюнхенской «Баварией» после матча 1/2 Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ», упомянув вратаря парижан Матвея Сафонова. Игра между «Баварией» и «ПСЖ» прошла накануне и завершилась победой французской команды со счётом 5:4.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Эй, «Бавария»! А мы Сафонову пять забивали», — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.
В ноябре 2022 года «Оренбург» обыграл «Краснодар» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 5:1. В то время цвета чёрно-зелёных защищал Матвей Сафонов, который стал игроком «ПСЖ» летом 2024-го.
