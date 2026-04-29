Лукин и Глебов пропускают тренировку ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Игроки московского ЦСКА Матвей Лукин и Кирилл Глебов пропускают тренировку команды перед матчем 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом», в общую группу вернулся защитник Милан Гаич. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов с открытой тренировки.

Кроме этого, отсутствуют травмированные голкипер Игорь Акинфеев и защитник Мойзес.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу, 2 мая. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 45 очков за 27 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 59 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 60 очков.