Экс-тренер вратарей «Спартака» Мельников назвал лучшего голкипера России в этом сезоне

Экс-тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников назвал лучшего голкипера России в сезоне-2025/2026.

«Как бы я ни относился к статистике, но она показывает, что Антон Митрюшкин является лучшим вратарём лиги по отражённым ударам. Виден его прогресс. Антон напрямую влияет на результаты команды. Где-то он сохраняет свои ворота и команда удерживает ничью, где-то благодаря его действиям получают три очка. Это капитан, у него есть харизма. Митрюшкин психологически устойчив — капитанскую повязку просто так не дают. Видно, что Антон лидер на поле, а это тоже немаловажный фактор. Заметны прогресс, стабильность и стержень вратаря. Этот сезон Антон проводит очень сильно.

Не могу не отметить и Агкацева, который также влияет на результаты «Краснодара». Команда идёт в лидерах второй год. В борьбе за чемпионство влияние вратаря на результаты и достижение цели немаловажно. Хотя для Стаса это сложный сезон, потому что второй дня него. Психологически намного сложнее настраиваться, подходить к играм. Но Станислав держит планку и поднимается всё выше и выше», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.