Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин объяснил свою мотивацию продолжать работать со сборной России

Валерий Карпин объяснил свою мотивацию продолжать работать со сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил свою мотивацию работать у руля национальной команды.

— В данный момент, в чём, на ваш взгляд, ваша мотивация тренировать сборную? Условно говоря, это взращение молодёжи, это подготовка кадров под будущие соревнования и так далее. Вот в чём, условно говоря, сегодня Валерий Карпин видит свою мотивацию в том, чтобы тренировать сборную?
— Давайте так, мотивация она не сегодня пришла. То есть мотивация быть тренером сборной была ещё до отстранения. Ну и раз уж коснулось это, к сожалению, нас в тот момент, когда я тренировал в сборной, я считаю, что бросать сборную — это неправильно. Но это не с точки зрения мотивации, а с точки зрения человеческой. А с точки зрения мотивации то, что эта сборная, та, которая была в 2022 году, и которая сборная сейчас, произошло большое омоложение. Появились новые футболисты, молодые и немолодые тоже новые футболисты. То есть этот процесс он происходит уже в течение четырёх лет. Как мы видим, это уже в нынешней ситуации у нас ещё нет матчей, но у нас уже есть определённый, так скажем, наверное, костяк, уже сложившийся из молодых футболистов, которые ещё годами… Надеюсь, там тот же Кисляк, там Батраков, там ещё есть ребята молодые, там, возможно, кого-то забуду, Тюкавин тоже не совсем старый, много ребят, которые там в самом-самом соку, либо ещё моложе. Это уже сложившийся, так скажем, костяк для сборной на года. Кто-то будет добавляться, кто-то будет прибавляться, кто-то будет уходить из этой сборной. Но глобально костяк этот уже сложился, омоложение произошло, и, чтобы это продолжалось, мы стараемся привлекать футболистов, думая про будущее тоже. Это мотивация. И плюс быть готовыми к возможному возврату, когда-то всё-таки, наверное, это случится, к официальным соревнованиям, — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Трибуна».

Материалы по теме
«У картишек нет братишек». Карпин — о ментальности, прививаемой в сборной России
