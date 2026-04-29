Карпин оценил готовность полузащитника ЦСКА Кисляка перейти в клуб из топ-5 лиг

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил готовность полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка перейти в клуб из топ-5 лиг. В этом сезоне 20-летний Кисляк провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.

— Персона Матвея Кисляка, как, наверное, одного из главных игроков сейчас в ЦСКА и одного из важных игроков для сборной, и его возможной отъезд в Европу. Сейчас очень много слухов вокруг этого ходит. Как вы считаете, готов ли он к переходу, ну, ментально, физически?

— С точки зрения физически я думаю, что да, он мог бы конкурировать в топ чемпионатах. Выиграл бы он эту конкуренцию или нет — вопрос. Это с точки зрения физической готовности. С точки зрения психологической готовности для того, чтобы это понять, судя по ощущениям, по общению с ним, мне кажется, опять же, что да. Но это всё на уровне «мне так кажется». Для того чтобы это понять, надо там оказаться, оказаться в незнакомой среде, оказаться с незнакомыми требованиями с точки зрения футбола, оказаться под давлением прессы, той, которой в России всё равно нет по сравнению там, не знаю, там, с Турцией даже, если Турцию возьмём, например. И плюс неродной язык. То есть, ну, вот эти все нюансы… Конкуренция со стороны игроков такого же уровня, как и ты. Здесь ты можешь быть лучше уровнем, и, ну, в принципе, плюс-минус, здесь понимать, что будешь играть. Там тебе никто ничего гарантировать не будет, и как ты эту конкуренцию выдержишь и выдержишь ли, вот здесь большой вопрос, — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Трибуна».