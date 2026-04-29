Милан Гаич: у ЦСКА сложный отрезок, но мы хотим набрать максимальное количество очков

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 2 мая.

«Была небольшая травма. Сейчас не чувствую себя на 100%. Но главное — быть готовым через три дня.

Что касается неудачной формы ЦСКА, для нас проходит сложный отрезок. Мы пытаемся исправить ситуацию. Футбол не всегда получается таким, каким мы планируем. У нас осталась принципиальная игра через неделю. Матч с «Зенитом» будет хорошей подготовкой. За оставшиеся три тура хотим набрать максимальное количество очков. Сейчас у нас сложная ситуация. Всё в наших руках», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Безвыигрышная серия ЦСКА в чемпионате России составляет четыре матча.