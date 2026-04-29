Милан Гаич — о травмах Мойзеса и Акинфеева: ЦСКА не хватает лидеров в раздевалке

Футболист ПФК ЦСКА Милан Гаич высказался о травмах бразильского защитника Мойзеса и российского голкипера Игоря Акинфеева на финальном отрезке сезона.

«Травмы Мойзеса и Акинфеева — большие потери для нас. Есть кем заменить, это тоже футбольный процесс. Немножко не хватает лидеров в раздевалке. Но мы готовимся без них», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 45 очков за 27 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 59 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 60 очков.