Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Челестини: у ЦСКА есть возможность закончить третьим, мы в двух матчах от победы в Кубке

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о последних результатах команды. Безвыигрышная серия ЦСКА в чемпионате России составляет четыре матча.

«Нам бы хотелось иметь другую весну. Но в рамках того, что есть, у нас есть сложные моменты. Мы всё время хотим бороться, сражаться и идти по своей линии. Здесь мы и находимся. У нас есть возможность закончить третьими в РПЛ. И мы в двух матчах от победы в Кубке. Все мы должны быть довольными, приходить на тренировки в хорошем настроении», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России ЦСКА сыграет со «Спартаком» 6 мая.

Турнирная таблица РПЛ
