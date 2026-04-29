Челестини — о возможной отставке из ЦСКА: не могу приходить с этими мыслями на тренировки

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о своей возможной отставке из московского клуба. Челестини возглавил армейцев летом 2025-го.

— Вы готовы, что один из оставшихся матчей в сезоне может быть для вас последним?

— Этот вопрос надо адресовать не мне. Я готов тренировать команду и выиграть в субботу. Для меня это глупый вопрос. Я не должен обращать внимания, это моя работа. Своей работой я кормлю своих детей. Когда я подписываю контракт, я понимаю, что могу не закончить. Но я не могу с этими мыслями приходить на тренировки. Задавайте этот вопрос соответствующему человеку, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.