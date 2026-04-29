Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини — о возможной отставке из ЦСКА: не могу приходить с этими мыслями на тренировки

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о своей возможной отставке из московского клуба. Челестини возглавил армейцев летом 2025-го.

— Вы готовы, что один из оставшихся матчей в сезоне может быть для вас последним?
— Этот вопрос надо адресовать не мне. Я готов тренировать команду и выиграть в субботу. Для меня это глупый вопрос. Я не должен обращать внимания, это моя работа. Своей работой я кормлю своих детей. Когда я подписываю контракт, я понимаю, что могу не закончить. Но я не могу с этими мыслями приходить на тренировки. Задавайте этот вопрос соответствующему человеку, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
Челестини: у ЦСКА есть возможность закончить третьим, мы в двух матчах от победы в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android