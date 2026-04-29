Челестини: лучший способ подготовиться к «Спартаку» — провести хороший матч с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 2 мая. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.

— Будет ли ротация в матче с «Зенитом» перед «Спартаком»?

— Нет. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» — это провести хороший матч с «Зенитом», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России ЦСКА сыграет со «Спартаком» 6 мая. Начало матча — в 20:00 мск.