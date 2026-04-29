Экс-тренер «Спартака» рассказал о различиях в подготовке вратарей в России и Европе

Экс-тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников рассказал, чем отличается подготовка голкиперов в России и Европе.

«Не стоит сравнивать российский и европейский подходы — это два разных вектора. Нельзя отказаться от российской или советской школ, потому что они хорошие. Если говорить про результаты, то у нас есть примеры великих вратарей — Яшин, Дасаев. Они всегда показывали высокий класс на международной арене. Тот же Акинфеев — это воспитание Чанова. Советская школа — хороший технический фундамент. У нас много изнуряющей физической подготовки во всех видах спорта. Взять того же Третьяка, который на тренировках танцевал с 20-килограммовым блином. В нашем спорте выживает сильнейший. Помню, как и нам в детстве тренер говорил: «Вы выходите не на игру, а на войну». В Благовещенске на тренировке ставили 10 барьеров, которые в моём возрасте были мне по грудь, и их надо было перепрыгнуть! Я прыгаю, прыгаю и начинаю запинаться. Капитан поворачивается и говорит: «Молодой, упади, разбей нос. Пусть они увидят, что это опасно». Наша школа формирует в тебе стальной стержень. Все восхищались смелостью Яшина, который бросался в ноги соперникам и забирал мячи. У европейцев же другой подход.

В Европе больше структурированный процесс, который готовит вратаря с точки зрения тактики. Они хотят, чтобы голкипер мог читать игру, занять грамотную позицию, увидеть, где есть превосходство у команды. Европейцы строят тактику на фундаменте технического оснащения. Но я не вижу смысла отказываться от тактики или фундамента. Для меня это два значимых столпа. Так что я за синтез двух подходов. Моя задача — создать опытного вратаря, который как можно чаще оказывался бы в игровых моментах. Неважно, говорим мы о матче или тренировках. Он должен понимать, как действовать. По факту все атаки продуманы — ты можешь к ним подготовиться», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.