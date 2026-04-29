Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Валерий Карпин назвал желаемых соперников сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал желаемых соперников национальной команды, отметив, что ему было бы интересно сыграть с любой сборной из рейтинга топ-10 ФИФА.

— Вот если немножко помечтать в нынешней ситуации среди соперников сборной России, с какой сборной, с какой командой вам было бы интереснее всего сыграть на данный момент? Ну, просто помечтаем.
— С любой. С любой из топ-10 рейтинга ФИФА. В первой десятке с любой. Там, не знаю, Испания, Аргентина, Бразилия, Англия, Германия, Франция, кто там ещё. То есть с любой.

— Ну, понятно. А было бы кого-то интереснее всего обыграть именно в стилистическом плане? Именно, ну вот вы смотрите там за игрой Испании, условно говоря, видите определённый рисунок игры, и вот как бы хотелось бы попробовать нашей сборной, условно говоря, его взломать и противопоставить?
— Да, сборной Испании, окей, — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Трибуна».

