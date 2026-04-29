Тренер Мельников раскрыл обстоятельства увольнения штаба Парфёнова из «Торпедо»

Тренер Александр Мельников раскрыл обстоятельства увольнения штаба Дмитрия Парфёнова из московского «Торпедо». Он также входил в уволенный тренерский штаб автозаводцев.

«Не прошло и месяца с начала нашей работы, когда появилась новость, что Маслов уволен. Я узнал об этом из соцсетей. С возвращением старого руководства понял, что мы можем быть следующими. Хотя результаты у нас были хорошие. Мы зашли в кризисный момент, но потихоньку стали выправлять ситуацию. Ушли всем тренерским штабом, хотя никто не мог такого предположить. Был октябрь, на работу не устроишься — сел и не знаешь, что делать. Для меня эта история стала уроком: нужно замечать красные флаги. Но с Парфёновым у нас остались хорошие отношения, как и со всем штабом. Надеюсь, наши дороги ещё пересекутся», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.