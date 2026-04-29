Капитан женского «Челси» Милли Брайт сообщила о завершении карьеры после 12 лет в клубе

Капитан женского английского «Челси» Милли Брайт объявила о завершении карьеры. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Спустя 12 лет, 314 матчей и 20 трофеев капитан «Челси» Милли Брайт приняла решение, что настало время завершить игровую карьеру. Она уходит из футбола в статусе подлинной легенды «Челси» и игрока, дольше всех защищавшего цвета нашего клуба: Милли была в составе команды, завоевавшей свой первый трофей в 2015 году, а также участвовала в завоевании всех 19 наград, последовавших за этим успехом.

Мы выражаем Милли огромную благодарность за её невероятный вклад в историю «Челси» и с радостью сообщаем, что она продолжит работу в клубе в качестве члена попечительского совета нашего фонда. Таким образом, она продолжит свою самоотверженную деятельность по поддержке других людей — работу, которую она начала ещё в то время, когда защищала наши цвета на футбольном поле. Кроме того, она продолжит представлять наш клуб в новой для себя роли — в качестве амбассадора «Челси», что лишь подчёркивает её неразрывную связь с футбольным клубом», — написано в сообщении клуба.

«Защищать цвета «Челси» на протяжении последних 12 лет было для меня всем, но теперь я готова попрощаться с активной игрой в футбол. Я отдала этому делу всё, что могла, и никогда не хотела сражаться ради какого-либо другого герба. Пришло время, и я готова вступить в новую эру. Я навсегда останусь частью «Челси» — просто теперь уже в ином качестве», — сказала Брайт.