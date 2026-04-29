Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Первый тренер Сафонова поставил оценку Матвею за игру с «Баварией» в полуфинале ЛЧ

Первый тренер Сафонова поставил оценку Матвею за игру с «Баварией» в полуфинале ЛЧ
Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказался об игре российского голкипера в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Работы у Матвея было очень много, но с «Баварией» он отыграл достойно. Претензий к нему в принципе нет, единственный момент — мог выручить, когда Олисе пробил по центру. Матвей ждал удар вправо от себя, но мяч полетел по центру. Он его зацепил, но пошёл читать рановато.

В остальном вопросов нет — и на выходах хорошо сыграл, и в рамке, с вводом мяча всё было нормально. Оцениваю на «4-4,5» балла. И это только потому, что много голов пропущено, хоть его вины в этом нет, но вратарям обычно занижают оценку из-за количества. Но если бы не Матвей, была бы ничья, а то и проиграли бы», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тренер вратарей Мельников: важно, как Сафонов будет дальше играть в «ПСЖ»
Комментарии
