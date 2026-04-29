Первый тренер Сафонова поставил оценку Матвею за игру с «Баварией» в полуфинале ЛЧ

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказался об игре российского голкипера в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4).

«Работы у Матвея было очень много, но с «Баварией» он отыграл достойно. Претензий к нему в принципе нет, единственный момент — мог выручить, когда Олисе пробил по центру. Матвей ждал удар вправо от себя, но мяч полетел по центру. Он его зацепил, но пошёл читать рановато.

В остальном вопросов нет — и на выходах хорошо сыграл, и в рамке, с вводом мяча всё было нормально. Оцениваю на «4-4,5» балла. И это только потому, что много голов пропущено, хоть его вины в этом нет, но вратарям обычно занижают оценку из-за количества. Но если бы не Матвей, была бы ничья, а то и проиграли бы», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.