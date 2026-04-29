«Байер» объявил о продлении контракта с защитником Тапсоба

Защитник немецкого «Байера» Эдмон Тапсоба продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Байера».

«Эдмон Тапсоба досрочно продлил контракт с клубом «Байер» из Леверкузена. При наличии ещё двух лет по действующему соглашению 27-летний игрок сборной Буркина-Фасо продлил свое сотрудничество с клубом до 30 июня 2031 года. Этот центральный защитник перешёл в команду в начале 2020 года, будучи молодым талантом из португальского клуба высшего дивизиона «Витория Гимарайнш», — написано в сообщении клуба.

«Оставаться в одном клубе так долго — такое в современном профессиональном футболе случается нечасто. «Байер» стал для меня чем-то особенным — вторым домом, где я обрёл множество друзей. Я горжусь тем, чего мы достигли вместе. Здесь я получил потрясающий опыт и смог отпраздновать завоевание великолепных титулов. Именно к этому мы будем стремиться и в будущем», — сказал Тапсоба.