«Главное — нету пробок московских». Дивеев — о жизни в Санкт-Петербурге

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о жизни в Санкт-Петербурге. К сине-бело-голубым футболист присоединился в зимнее трансферное окно из московского ЦСКА.

— Как обжился в Петербурге?

— Ну, слушайте, всё отлично, город прекрасный, и атмосфера хорошая. Главное — нету пробок московских вот этих, когда едешь туда час, обратно — час, а тут у тебя 25 минут в одну сторону, 25 минут в другую. Поэтому в плане этого вообще всё отлично. И то, что ты можешь погулять там с собакой по набережной спокойненько, так что всё отлично в этом плане, всё хорошо. Обжился, нашёл квартиру, — сказал Дивеев в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».