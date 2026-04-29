Игорь Дивеев ответил, где комфортнее жить — в Санкт-Петербурге или Москве

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопрос, где комфортнее жить – в Санкт-Петербурге или Москве. Ранее Дивеев выступал за ЦСКА.

— Питер и Москва. Где комфортнее жить?

— Ну, наверное, пока я всё равно Москву выберу, потому что как бы я привык к этой суете, когда ты там едешь, допустим, на тренировку, и с тренировки у тебя сразу появляются какие-то дела. То есть ты там не можешь поехать домой, потому что если ты едешь домой, то ты знаешь, что на сегодня у тебя день закончился. Потому что ты пока возвращаешься домой, а если что-то тебе какие-то дела надо, надо вернуться в Москву, то это думаешь: «Ну, это час туда, час обратно, два часа». И всё, у тебя сразу понятно, у тебя день заканчивается. И когда ты едешь на тренировку, ты понимаешь: «Так, мне сейчас надо что-то там поделать. Так, давай поедем туда-туда». И типа оп, в шесть-семь часов ты уезжаешь домой, в восемь дома. А здесь ты понимаешь то, что там с тренировки я спокойно могу приехать домой, там 25 минут ехать. Там приехал, полежал, чуть, может, посмотрел, покушал и потом поехал гулять. Поэтому как бы пока я выберу Москву в плане именно как бы такой суеты. Хочется больше движения, поэтому. Поэтому пока Москву, — сказал Дивеев в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».