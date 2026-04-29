«Атлетико» М — «Арсенал»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 29 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Атлетико» и «Арсенала»:

21.10.2025. Лига чемпионов. «Арсенал» — «Атлетико» — 4:0;

26.07.2018. Международный кубок чемпионов. «Атлетико» — «Арсенал» — 1:1;

3.05.2018. Лига Европы. «Атлетико» — «Арсенал» — 1:0;

26.04.2018. Лига Европы. «Арсенал» — «Атлетико» — 1:1;

1.08.2009. Кубок Эмирейтс. «Арсенал» — «Атлетико» — 2:1.

Ответный полуфинальный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей победили «Спортинг» со счётом 1:0.

