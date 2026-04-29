Нападающий «Пари НН» Бальбоа ответил, останется ли в команде в случае вылета из РПЛ

Нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа ответил, останется ли в команде в случае вылета нижегородцев из Мир Российской Премьер-Лиги.

– Меня заинтересовал клуб, лига. Знал, что в России очень сильный чемпионат. Ну и Россия — замечательная страна. Я говорил с ребятами перед переходом, кто тут играет: с Боселли, с Весино. Они рассказали мне про чемпионат, команду.

— Если «Пари НН» не сохранит прописку в РПЛ, ты останешься?

— Я сфокусирован на финальной стадии чемпионата. После будет время, чтобы подумать. На данный момент я думаю только о предстоящих матчах,— сказал Бальбоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.