«С ним надо жёстко, или в мяч, или в ногу». Дивеев — об игре против Кордобы

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался об игре против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

— Мне нравится с ним играть. Он эмоциональный. Мне нравится с ним заводиться, нравится с ним вот это именно в перепалку [вступать], потому что, ну, он хороший нападающий, он качественный нападающий.

— Он лучший нападающий в РПЛ?

— На данный момент, да. Но у него есть тоже свои небольшие минусы. Как бы я не буду говорить, потому что это они для меня как бы [понятны]. Я знаю, как против него играть, потому что я как бы сам с каждой игрой понимаю, что он может, что он не может и как лучше с ним играть. Я не прилипаю к нему как бы, потому что я знаю то, что какие у него сильные качества. Ну, скажу честно, с ним надо просто играть именно жёстко. То есть ты или в мяч, или в ногу. Когда ты ему один раз попадаешь, он начинает беситься, начинает заводиться. Он уже про футбол забывает.

— Я правильно понимаю, что ты, когда против него играешь, как бы одна из задач — это вывести его из себя всё-таки?

— Да. Ну, не то чтобы вывести, а просто как бы это правильно сказать, бить его, короче, бить его. Вот то есть идёт мяч, ты его раз там [ударил] в корпус и играешь. Потом в какой-то момент там, если он идёт в дриблинг, ну и прямо жёстко [бьёшь его]. Ну, я говорю, если не в мяч, так в ногу. И всё, и он начинает заводиться, он начинает беситься, он начинает ловить тебя. Я прекрасно знаю, как с Кордобой играть, и мне с ним всегда интересно играть, потому что как бы с каждой игрой ты там как анализируешь защитников, я анализирую нападающих. И как бы ты понимаешь, что там он может, и что-то новенькое придумываешь. Вот поэтому как бы мне с ним интересно играть, — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».