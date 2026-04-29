Игорь Дивеев рассказал о реакции болельщиков ЦСКА и «Зенита» на его трансфер

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о реакции болельщиков ЦСКА и сине-бело-голубых на его трансфер. В «Зенит» Дивеев перешёл зимой этого года.

— Грубо говоря, реакцию болельщиков ЦСКА на твой переход ты понимал? Ну, хотя бы примерно.

— Ну, я, да, прекрасно понимал, какая будет реакция их. И какая будет там реакция «Зенита».

— Хорошо, а какая реакция болельщиков была?

— Большинство, наверное, были против этого. Потому что они понимают, кто я, зачем туда переходишь, как бы это понятно было. Некоторые типа: «Да, иди, конечно, давай. Ты и так много всего хорошего сделал для команды, переходи и желай тебе и в «Зените» удачи тоже».

— А от болельщиков «Зенита» какая реакция?

— То же самое. Некоторые говорят типа: «Зачем ты пришёл к нам, типа будешь сидеть на банке». А вторые типа говорят: «Давай, молодец, работаем, поможешь, ты будешь играть», — сказал Дивеев в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».