Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев рассказал о реакции болельщиков ЦСКА и «Зенита» на его трансфер

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о реакции болельщиков ЦСКА и сине-бело-голубых на его трансфер. В «Зенит» Дивеев перешёл зимой этого года.

— Грубо говоря, реакцию болельщиков ЦСКА на твой переход ты понимал? Ну, хотя бы примерно.
— Ну, я, да, прекрасно понимал, какая будет реакция их. И какая будет там реакция «Зенита».

— Хорошо, а какая реакция болельщиков была?
— Большинство, наверное, были против этого. Потому что они понимают, кто я, зачем туда переходишь, как бы это понятно было. Некоторые типа: «Да, иди, конечно, давай. Ты и так много всего хорошего сделал для команды, переходи и желай тебе и в «Зените» удачи тоже».

— А от болельщиков «Зенита» какая реакция?
— То же самое. Некоторые говорят типа: «Зачем ты пришёл к нам, типа будешь сидеть на банке». А вторые типа говорят: «Давай, молодец, работаем, поможешь, ты будешь играть», — сказал Дивеев в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Материалы по теме
Игорь Дивеев ответил, где комфортнее жить — в Санкт-Петербурге или Москве
