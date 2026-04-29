Дивеев назвал своего кумира из детства и защитника, которым восхищается сейчас

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопрос о кумире.

— Кто был твоим кумиром?

— Был Криштиану Роналду. И сейчас на данный момент, наверное, как бы именно как не кумир, но я просто восхищаюсь его игрой, именно его движениями и его логикой футбольной, это ван Дейк. Может, ты посмотришь на него, это просто человек вообще пешком ходит, но он везде там, где мяч. Мяч выносят, он там стоит, — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

26-летний Игорь Дивеев перешёл в «Зенит» из московского ЦСКА в январе 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 9 млн.