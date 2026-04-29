Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев ответил, планирует ли он после «Зенита» поиграть в Европе

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил, планирует ли он после петербургского клуба поиграть в европейских чемпионатах.

— У тебя как бы есть какой-то план всё-таки поехать [играть в Европу] или нет?
— Ещё есть, есть. Я хочу попробовать свои силы, именно попробовать. Я думаю, как бы понятно, не сразу, но я смогу [заиграть].

— Хорошо, а частый вопрос, который всем задают сейчас, потому что есть прецедент. Например, Далер Кузяев играл в «Зените» за хорошие деньги и уехал просто играть за идею. Ты поехал бы так или нет?
— Ну, как бы, понятно, смотря куда. В «Гавр» я бы не поехал. 100%. Понятно, надо выбирать из топ-5 лиг и как бы команды, которые там не то чтобы борются за чемпионство…

— Давай вот середняк Италии – «Торино».
— Наверное, нет, может быть. Не знаю. Надо подумать. Я, честно говоря, так пока ответить, чтобы прям…

— Ну, хорошо. С большой вероятностью, скорее всего, надо будет подвинуться по деньгам. Подвинулся бы?
— Ну, наверное, да. Смотря тоже, конечно, насколько, если ты получаешь сейчас, допустим, 100 тысяч, блин, на 10 тысяч подвинуться типа, ну, наверное, нет, — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

