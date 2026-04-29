Орлов выбрал лучшего правого защитника «Зенита» между Мантуаном, Караваевым и Дркушичем

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос, кто должен играть на правом фланге обороны «Зенита». Он сделал выбор между Густаво Мантуаном, Вячеславом Караваевым и Ваньей Дркушичем.

— На правом фланге обороны «Зенита», кажется, есть три равноценных игрока: Мантуан, Караваев, Дркушич. Кто, на ваш взгляд, предпочтительнее?

— На мой взгляд, предпочтительнее Караваев. Потому что если он сейчас набрал форму, то он ведь… Дркушич вообще центральный защитник, Мантуан хорош в атаке, а в обороне с большими ошибками. Поэтому Караваев будет стабильнее, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».