Главная Футбол Новости

«Две руки, две ноги, голова». Карпин — о сравнении российских футболистов с Месси

«Две руки, две ноги, голова». Карпин — о сравнении российских футболистов с Месси
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о сравнении российских футболистов с игроками мирового уровня.

— Если раньше мы играли против «Ливерпуля», ни разу их не видели, как они играют, не знали ни одного футболиста, нам по барабану против кого было играть. Ну, название и название. Сейчас есть интернет, соцсети, вот эти все вещи. Понятно, что футболисты больше знают, видят, преклоняются перед каким-то там, допустим, опять же, сейчас не умаляя ни чьих достоинств, перед Зиданом. Зидан и Зидан. Сейчас, а сейчас там, возможно, Ямаль там, или Месси, или Роналду, они великие, какие они великие. Ну, такие же футболисты. Ну, люди такие же, как минимум.

— Месси, наверное, всё-таки чуть-чуть отличается от всех остальных.
— Нет, две руки, две ноги и голова. Базово на поле он такой же. Он может мяч потерять, у него можно мяч отобрать, его можно обогнать. То есть как бы, в принципе, всё можно. То, что он великий, да, великий. Но на поле как бы он должен это доказывать, — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Трибуна».

