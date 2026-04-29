Дивеев: кто приезжает к нам, говорят, что у нас очень сложный чемпионат

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался о сравнении уровней чемпионата России и топ лиг Европы.

— Вот у тебя есть ощущение, что, например, что ты можешь играть, например, условно, как ван Дейк там у них где-то?

— 100% могу. Я думаю, всё равно дело в адаптации. Плюс языковой барьер. Понять могу, сказать — нет. Я думаю, не потеряюсь. Я, честно, если по рассказам послушать, там кто что говорит, кто приезжает к нам, и большинство говорят то, что у нас очень сложный чемпионат. У нас именно кусаются вот все команды, до единой. Вот взять с первой по 16-ю — все команды вот прямо на пятки наступают.

Я не помню кто, рассказывает, говорит, что вот в Италии там пять команд, вот с ними как бы ты в футбольчик [играешь], кто кого переиграет. Остальные… Туда приехал — те не могут, те не хотят, с этими легко, и как бы там спокойно. А тут говорит, типа ты играешь там, я не знаю, ну, не в обиду, с любой командой с низов, что ну это вообще, тяжело играть. Всегда давление, всегда дышат на спине. У нас же ещё как менталитет такой: приедет какая-то там, допустим, звезда, ну всё, я его сейчас там поймаю, да, и побежал за ним по всему полю, — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».