Игорь Дивеев объяснил, почему в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев объяснил, почему в Лиге чемпионов играть легче, чем в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Я не знаю, как там в Лиге чемпионов. Но, как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате, потому что в нашем чемпионате ты играешь против… Взять ту же «Балтику», которая бегает и по ногам тебя просто сзади кусает. Ты на своей, на чужой половине. Ты просто передачу отдаёшь, и тебя всегда вот это вот сзади бам-бам-бам. А там, как вот рассказывал Федя Чалов, ты всегда спокойно на мяче принимаешь, разворачиваешься. Но когда уже в четвёртой фазе, когда начинаешь уже забивать, там пытался что-то делать, то там типа сразу бух, ну, прямо включаются они. А так вот там из-под прессинга спокойно выходишь. Один раз развернул, они все садятся, садятся и стоят в зоне», — сказал Дивеев в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».