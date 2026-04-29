«Пари НН» объявил о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера

Новым главным тренером «Пари Нижний Новгород» стал Вадим Гаранин. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сообщает, что Вадим Гаранин назначен главным тренером команды на финальную часть сезона-2025/2026.

55-летний специалист на уровне РПЛ ранее работал в «Сочи». В Первой лиге Вадим Вячеславович возглавлял «Черноморец» и «Енисей», с которым в сезоне-2021/2022 дошёл до полуфинала Кубка России. Гаранин провёл пять лет в академии московского «Динамо». За плечами тренера – юношеская сборная России U15. Также Гаранин в качестве ассистента и главного тренера работал в тульском «Арсенале», «Балтике-БФУ» и «Твери». До перехода в «Пари НН» возглавлял Lit Energy из Медиалиги.

Гаранин уже присоединился к нижегородскому клубу, познакомился с командой и провёл первую тренировку в рамках подготовки к матчу с «Ахматом». Мы приветствуем Вадима Вячеславовича в Нижнем Новгороде! Желаем успехов, побед и достижения целей вместе с нашей командой», — написано в сообщении.

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 27 матчей.