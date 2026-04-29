Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Игорь Дивеев рассказал, было ли ему страшно переходить в «Зенит» из ЦСКА

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопрос, было ли ему страшно переходить в санкт-петербургский клуб из ЦСКА. Игроком сине-бело-голубых Дивеев стал зимой этого года.

«Не страшно ли было переходить в «Зенит»? Мне никто не звонил, я как бы просто решил и знал то, что я смогу доказать и буду играть. Понятно, как бы новая команда, новый коллектив, со всеми надо будет там познакомиться, именно больше познакомиться с иностранцами, потому что я с ними не знаком был. Понятно, с русскими я с большинством виделся в сборной, плюс в юношеской сборной виделся. А по поводу именно того, что там боялся ли я перейти? Нет. Я уже, наверное, как бы, может быть, набрался опыта и уверенности в том, что не было такой боязни, как может быть, когда два-три года назад, когда тоже «Зенит» интересовался», — сказал Дивеев в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

