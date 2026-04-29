В «Пари НН» высказались о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Антон Евменов прокомментировал назначение Вадима Гаранина на пост главного тренера.

«Пока есть хоть малейшие шансы на то, чтобы остаться в РПЛ, мы должны за них цепляться. Клуб оказал мне большое доверие в выборе тренера, с которым мы можем попытаться сделать необходимую работу и который бы подходил команде стилистически.

Всю ответственность за принятое кадровое решение я, безусловно, понимаю и разделяю. Вадим Вячеславович в первую очередь очень большой профессионал своего дела, и, что не менее важно, человек, обладающий личностными качествами, которые ничем не уступают уровню тренерского мастерства. Согласие помочь клубу, в котором я работаю, в столь непростой момент сезона тому подтверждение.

В розыгрыше всё ещё остаются девять очков, и мы сделаем всё возможное, чтобы забраться выше, чем то, где мы сейчас находимся», — приводит слова Евменова телеграм-канал «Пари НН».

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 27 матчей.