Созин: на каком месте в атаке этого «ПСЖ» должен играть Батраков?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4), упомянув полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Уверен: вчера если не все, то большинство болельщиков матч «ПСЖ» и «Баварии» смотрели. Такие игры интересны не только специалистам, но и просто любителям футбола. Даже если в основном они смотрят наш чемпионат. Да и то, как сегодня показывают ЛЧ, как её освещают… Это гораздо лучше, чем было на федеральных каналах.

Во время матча мне казалось, что «Бавария» и «ПСЖ» – это какой-то другой вид спорта. Как игроки пропускали мячи на свободные зоны… После РПЛ в это тяжело было поверить. Очень радует, что сразу два футболиста из основы «ПСЖ» играли в РПЛ. И, мягко говоря, они в этом «ПСЖ» не на плохом счету – Хвича вчера вообще побил рекорд результативности клуба в ЛЧ.

Глядя на атаки «ПСЖ», вспомнилось, что этот клуб интересуется Батраковым. По крайней мере, если верить инсайдам и словам представителей Лёши. Я с ними не знаком, но не думаю, что они будут обманывать. Единственное, я не понимаю – а на каком месте в этом «ПСЖ» должен играть Батраков?

В РПЛ Батраков действительно выделяется. Лёша успевает и даже обгоняет скорости нашего чемпионата, у него хорошее, для внутреннего пользования, видение поля. Но посмотрите, как «ПСЖ» играет в атаке, на каких скоростях бегают люди, на каких скоростях они принимают решения… У Батракова просто нет таких физических данных, как у Хвичи или Дембеле. Это аксиома.

Может ли Батраков в принципе играть в Европе? Мы хотим верить, что да. Но никто не ответит на этот вопрос. Мне кажется, что поколение Батракова, да и ребята постарше, до скоростей уровня грандов Европы просто не дотянет. Это не критика ребят, не критика нашего чемпионата. Он у нас хороший. Просто мы находимся в закупоренной банке. Так что это не столько вина наших ребят, сколько их беда, стечение обстоятельств. Вспомните игру Батракова с Чили – даже там Лёша не тянул. А тут – «ПСЖ»… К сожалению, нашим ребятам нужны годы, чтобы понять скорости уровня полуфинала ЛЧ. Пока не снимут бан с наших клубов и сборной, рассчитывать, что российские полевые футболисты потянут уровень суперклубов Европы – наивно. Говорить о чём-то можно будет только после этого», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».