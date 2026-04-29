Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Дивеев ответил, как бы отнёсся к своему переходу в «Зенит» на месте болельщика ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил, как бы отнёсся к своему переезду в Санкт-Петербург на месте болельщика ЦСКА — своей бывшей команды.

— Смотри, допустим, ты был бы болельщиком. Вот ЦСКА и «Зенит» — всё равно принципиальное соперничество. Для тебя как для болельщика ЦСКА такой переход был бы футбольным предательством?
— Именно как болельщику? Наверное, нет. Если игрок решил перейти в какую-то команду, значит, он так решил. Это его личное желание, и он этого хочет. Всё. А то, что там он как бы мне там насолит — не насолит, то, что я за него всегда болел в одном клубе, а он переходит в чужой, который я не люблю, то это его желание. Это то же самое, сейчас Роналду перейдёт в «Барселону», да я буду рад за Роналду, что он перешёл в «Барселону». Пускай, ну, человек хочет доказать, может быть, у него какие-то есть там обиды на «Реал». Допустим, если сейчас взять пример, типа если там обиды на «Реал», то пускай играет, только рад буду видеть его, — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

