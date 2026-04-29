Семшов высказался о текущей ситуации в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о текущей ситуации в московском «Спартаке» и о работе Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера красно-белых.

«Сейчас Карседо ищет основной и оптимальный состав, а также ту схему, с которой «Спартак» начнёт следующий сезон. Карседо будут оценивать по следующему сезону, где будет ставиться большая задача — стать чемпионом», — сказал Игорь Семшов в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день красно-белые располагаются на четвёртой строчке, набрав 48 очков. Хуан Карлос Карседо возглавил команду минувшей зимой, подписав контракт до 2028 года.