Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев ответил, могут ли игроки ЦСКА высказать недовольство Акинфееву

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился воспоминаниями о совместной игре с опытным вратарём Игорем Акинфеевым за ПФК ЦСКА.

— Когда ты был помоложе, не страшно с Акинфеевым сзади, который орёт тебе?
— Страшно было. И иногда, бывало, ругались с ним. Но это уже, наверное, больше, 2024-2025 года. Когда мы ругались, он чё-то орёт, я ему ору, и потом после игры просто руки жмём, и всё. Говорю: «Я извиняюсь, то, что там наорал, но это эмоции всё». И он то же самое мне говорит. А так, конечно, от вратаря это, я считаю, это правильно пихать, когда начинаешь на всех орать. По игре это нормально. Вратарь видит всё перед собой, и он имеет право тебе сказать, что ты должен как делать.

— А какой Игорь Акинфеев для ЦСКА?
— Это легенда клуба.

— Он же там не тренируется толком уже?
— Не, он тренируется. Почему? Он тренируется, приезжает на базу самый первый, как я помню. Сейчас не знаю, конечно, но до этого там всегда первый приезжал.

— Просто у меня вопрос, то есть он, понятно, может напихать, но вот если он там совершает какую-то ошибку, вы можете ему сказать?
— Ну не, ну так, в шутку можно, конечно, но тоже нет. Нельзя. Короче, нельзя (смеётся), — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

