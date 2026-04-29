Экс-вратарь ЦСКА: думал, приду и выбью Акинфеева, но посидел год и понял, что без шансов

Бывший голкипер ЦСКА Евгений Помазан вспомнил о проведённом в клубе времени. Вратарь защищал цвета армейцев с 2008 по 2011 год и стал обладателем Кубка России в составе красно-синих.

— Как на тебя вышел ЦСКА?

— Я выиграл Евро, и всё складывалось к тому, чтобы попробовать себя в большом клубе. Предложения были от всех топ-клубов — «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Динамо». С конкретикой на моего агента Германа Ткаченко вышел только ЦСКА. Я сказал: «Окей, едем». Все мы тогда были на юношеском максимализме: «Да я приду, выбью Акинфеева!» Ну, год я посидел, второй. И понял: без вариантов. Игорь — первый номер.

— Ты чувствовал, что не слабее его?

— Кто-то скажет, что я даже не близок к Акинфееву. Но, с моей точки зрения, пропасти между нами не было, — приводит слова Помазана Sport24.