Корнаухов объяснил прогресс «Спартака» в концовке сезона

Известный российский экс-футболист Олег Корнаухов объяснил, с чем связан прогресс московского «Спартака» в концовке сезона-2025/2026 под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Он считает, что со «Спартака» снят психологический груз.

«Спартак» стал более спокойным, уверенным и играющим из‑за того, что у них нет давления в чемпионате. Клуб ни за что не борется, он никуда не упадёт», — сказал Олег Корнаухов в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день красно-белые располагаются на четвёртой строчке, набрав 48 очков. Хуан Карлос Карседо возглавил команду минувшей зимой, подписав контракт до 2028 года.