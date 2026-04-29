Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Игорь Дивеев объяснил, почему не перешёл в «Зенит» в 2023 году

Игорь Дивеев объяснил, почему не перешёл в «Зенит» в 2023 году
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, почему не перешёл в петербургский клуб в 2023 году.

«Были разговоры, понятно, не буду врать, были, может быть, там какие-то неконкретные предложения. Но в то время я не был готов идти в «Зенит», потому что я понимал то, что я ещё сырой, что ничего не выиграл, плюс как бы играл, понятно, всегда, но не всегда так надёжно. И вот потом за последние там два-три года, как бы, понятно, выиграл какие-то турниры, выиграл Кубок России, Суперкубок. И ты с уверенностью там, что ты начинаешь больше играть. Получается, за шесть лет у меня там шесть тренеров поменялось. Я понимаю то, что при каждом тренере я играю. И как бы поэтому мне вот сейчас именно брать именно вот этот переход, то я как бы вообще был готов и очень спокоен, как бы не было какой-то тряски, как в 2023 году», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Материалы по теме
Дивеев ответил, как бы отнёсся к своему переходу в «Зенит» на месте болельщика ЦСКА
