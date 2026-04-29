Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев рассказал, что в детстве у него был шарф «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что в детстве у него был шарф сине-бело-голубых. Ранее Дивеев выступал за ЦСКА, к «Зениту» он присоединился зимой 2026-го.

— Ты в детстве за какую команду болел?
— Из российских?

— Да и в целом.
— Вообще за «Реал», всегда за «Реал». Потом я помню, короче, какой-то был момент, когда мы с дедом пошли на рынок и купили зенитовский шарф. Было такое. Я помню, там играл Тимощук, Аршавин, какой это год, я не вспомню, честно. Наверное, 2008-й. Потом у меня был майка Дзагоева. А так, как бы, ну, за кого-то именно как бы болеть, чтоб там я переживал или рад был, когда кто-то стал чемпионом, не, не было такого, — сказал Дивеев в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

