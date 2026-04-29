Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
«Просто-напросто не слышу». Карпин — о критике в свой адрес

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о критике в свой адрес.

— К каким футбольным экспертам, может быть, которые критиковали вас когда-либо, вы прислушиваетесь? Есть ли такие люди? Или, может быть, вы всё придаёте именно самоанализу и на него опираетесь?
— Что я к кому-то прислушиваюсь, во-первых, я не прислушиваюсь, потому что я не слышу. Просто-напросто не слышу, не слушаю и не читаю, поэтому мне сложно сказать, к кому прислушиваться или нет. Сейчас мы говорим про другое. То есть лично там я могу прислушаться или не прислушаться, услышать, согласиться или не согласиться, там, допустим, с экспертом. У двух одинаковых футболистов может быть разное мнение на определённый момент. Надо было сделать это, надо было сделать то. У двух профессиональных футболистов одинакового уровня, у двух Зиданов может быть разное видение на определённый момент. Поэтому здесь нет такого, что должно всё быть вот так, — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Трибуна».

