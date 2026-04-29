Экс-голкипер ЦСКА Помазан назвал лучшего вратаря России

Бывший голкипер ЦСКА Евгений Помазан ответил на вопрос, кто, по его мнению, является лучшим вратарём России прямо сейчас. Так, Помазан выбрал выступающего за «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Кто сейчас лучший вратарь России?

— Сафонов уже стабильно основной в «ПСЖ», так что он. Не ожидал, что Матвей так заиграет после травмы. По итогам прошлого года выбрал бы Агкацева. Считаю его не хуже Сафонова, а игровой практики у него в последние два года больше, — приводит слова Помазана Sport24.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В составе парижан голкипер завоевал несколько трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА и Межконтинентальный кубок.