Игорь Дивеев ответил, читает ли он комментарии в своём телеграм-канале

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопрос, читает ли он комментарии болельщиков на своей странице в соцсетях.

— У тебя есть телеграм-канал. Там есть такая опция, называется комментарии. Я читал внимательно комментарии, когда появились новости, что ты можешь перейти в «Зенит». Ну, там разные были комментарии, разной тональности, понятно, не всегда позитивные. Ты читал эти комментарии?

— Ну так, иногда бывало, когда там листаешь в «Телеграме», там видишь, получается, есть основная группа, а есть вторая. И где там комментарии видны. Там чё-то хлоп там, типа какие-то были. Ну, чтоб прямо заходил, листал, читал, не, этим не занимаюсь.

— Выбесит?

— Да не, просто я знаю, как люди ко всему относятся и как они говорят: сегодня ты забьёшь, ты молодец, завтра ты не забьёшь там, «привезёшь» в свои ворота гол, ты сразу будешь… — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».