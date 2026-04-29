«Атлетико» М — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 29 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.