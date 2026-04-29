Защитник «Зенита» Дивеев: не считаю себя звездой, я обычный парень

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что не считает себя звездой футбола. Ранее Дивеев выступал за ЦСКА. К «Зениту» он присоединился зимой этого года.

«Узнаваемость, конечно, есть. Не считаю я себя звездой. Я ничего ещё как бы не выиграл, не добился в плане того, чтоб там быть как звезда. Я себя никогда себя не буду так чувствовать. Я обычный как бы парень, я вообще спокойно к этому отношусь. Надо сфоткаться — сфоткаюсь. Ну, это, конечно, иногда не фоткаюсь, когда выезжаю с базы, потому что там одни и те же ребята стоят. На улицу ты выходишь, как бы там кто-то видит, там вообще без проблем. Ну, улыбнусь там, распишусь», — сказал Дивеев в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».