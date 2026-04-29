Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Игорь Дивеев заявил, что переход в «Зенит» из ЦСКА — повышение в классе

Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что считает переход в стан сине-бело-голубых из московского ПФК ЦСКА повышением в классе. Он объяснил своё мнение, приведя ряд аргументов.

— Переход в «Зенит» — это повышение в статусе?
— Конечно. Конечно, в плане всего именно. В плане стимулов, в плане желания, в плане конкуренции, в плане игроков и в плане требований к самому себе, потому что здесь задача только первые места везде во всех турнирах, — сказал Игорь Дивеев в новом видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, Дивеев перебрался в стан «Зенита» во время зимнего перерыва сезона-2025/2026.

