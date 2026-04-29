Дело Михаила Мудрика по допингу передано в CAS — Джейкобс

Дело украинского полузащитника английского «Челси» Михаила Мудрика по употреблению допинга передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Дело Михаила Мудрика о нарушении антидопинговых правил передано в CAS. Апелляция на решение Футбольной ассоциации была подана Мудриком 26 февраля. Стороны обмениваются письменными объяснениями. Дата слушаний пока не назначена», — написал Джейкобс.

В ноябре 2024 года 25-летний Михаил Мудрик был отстранён Футбольной ассоциацией Англии из-за проваленного допинг-теста. Мудрик перешёл в «Челси» из украинского «Шахтёра» в январе 2023 года.