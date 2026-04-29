Евгений Ловчев призвал «Спартак» довериться Хуану Карседо

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев призвал руководство клуба довериться главному тренеру команды Хуану Карлосу Карседо. Испанец возглавил красно-белых зимой. После 27 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 60 очков. Второй — санкт-петербургский «Зенит» (59).

«Тренеру, которого ты берёшь, нужно давать время для того, чтобы он смог реализовать свои идеи. За два‑три месяца он ничего не сделает. Доверьтесь этому тренеру. Нападение хорошее, нужно немного укрепить оборону, и «Спартак» будет биться за призовые места. Даже сейчас видно, что Карседо ко двору приходится, дайте ему время и купите игроков», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».