Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Похоже на то, что было в Советском Союзе». Карпин — о ЮФЛ и «Футболе в школе»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) и сравнил нынешнюю систему подготовки молодых футболистов с её аналогом в Советском Союзе.

— Вы говорили, что нынешняя ЮФЛ очень похожа на то, что было в советское время, когда вы начинали играть в футбол. То есть советская подготовка была почти такая же или рядом. Можете про это рассказать?
— Ну, нет, я не скажу, что ЮФЛ — это как раз то, что меня лично затронуло. То, что проводилось на уровне Советского Союза, то, что меня лично касается, это больше, наверное, то, что сейчас называется «Футбол в школе». Я не был в спортивной школе, я был в простой обычной школе. И проводили в советское время соревнование, тогда называлось «Кожаный мяч». Это как раз те футболисты, которые не занимались профессионально или в какой-то специализированной школе футбольной, [участвовали в нём]. И, соответственно, это соревнование было для них, поэтому это вот, если говорить про «Кожаный мяч», то это больше «Футбол в школе», а вот ЮФЛ — это больше про соревнования.

Если говорить про Советский Союз, это соревнования среди специализированных школ. То есть там школа, специализированная, повторяюсь, футбольная школа такого-то района или такого-то города [участвует]. И вот система вот этих соревнований — это то, что было в Советском Союзе, что тоже давало, естественно, соответственно футболистов для сборной и для Высшей лиги. Но вот то, что сейчас происходит, это вот похоже на то, что было в Советском Союзе, — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Трибуна».

