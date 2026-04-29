«ПСЖ» назначил дополнительные медицинские тесты для Ашрафа Хакими после матча ЛЧ

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прошёл первичное медицинское обследование после матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (5:4) — результаты опровергают первоначальную версию о простых судорогах; далее марокканскому футболисту предстоят более детальные тесты. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х.

В случае диагноза «растяжение» клуб начнёт отсчёт времени на восстановление игрока к матчу в следующую среду. При более серьёзной травме его позицию временно займёт полузащитник Уоррен Заир‑Эмери.

Ответная игра «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».