Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
«ПСЖ» назначил дополнительные медицинские тесты для Ашрафа Хакими после матча ЛЧ
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прошёл первичное медицинское обследование после матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (5:4) — результаты опровергают первоначальную версию о простых судорогах; далее марокканскому футболисту предстоят более детальные тесты. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

В случае диагноза «растяжение» клуб начнёт отсчёт времени на восстановление игрока к матчу в следующую среду. При более серьёзной травме его позицию временно займёт полузащитник Уоррен Заир‑Эмери.

Ответная игра «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».

