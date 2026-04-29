«ПСЖ» назначил дополнительные медицинские тесты для Ашрафа Хакими после матча ЛЧ
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прошёл первичное медицинское обследование после матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (5:4) — результаты опровергают первоначальную версию о простых судорогах; далее марокканскому футболисту предстоят более детальные тесты. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
В случае диагноза «растяжение» клуб начнёт отсчёт времени на восстановление игрока к матчу в следующую среду. При более серьёзной травме его позицию временно займёт полузащитник Уоррен Заир‑Эмери.
Ответная игра «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
