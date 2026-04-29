Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Вратарь «Сарагосы» дисквалифицирован на 13 матчей за удар соперника кулаком в лицо

Комментарии

Голкипер «Сарагосы» Эстебан Андрада был дисквалифицирован на 13 встреч после удаления в матче 37-го тура второй испанской Ла Лиги с «Уэской» (0:1). Команды играли на стадионе «Эль-Алькорас».

Испания — Сегунда . 37-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Уэска
Окончен
1 : 0
Сарагоса
1:0 Сьелва – 65'    
Удаления: Хименес – 90+14' / Андрада – 90+8', Тасенде – 90+13'

Инцидент произошёл на 90+8-й минуте матча. Андрада получил вторую жёлтую карточку за толчок защитника «Уэски» Хорхе Пулидо. После удаления голкипер подбежал к сопернику и ударил его кулаком в лицо. После этого произошла массовая драка, и красные карточки заработали ещё два футболиста.

После встречи «Сарагоса» выступила с официальным заявлением, в котором осудила поведение вратаря. В турнирной таблице Ла Лиги 2 клуб занимает 21-е место с 35 очками.

Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
